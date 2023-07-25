الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": العدالة الناجزة أحد أهم سمات الدول القوية

الحزب
الحزب

أشاد السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ويحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع عملية التقاضي التي تشهدها المحاكم المختلفة خلال الآوانة الأخيرة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العدالة الناجزة هي دائما من أولى الأمور التي حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريسها وهي أحد أهم سمات الدول القوية وعلامة بارزة ومميزة للجمهورية الجديدة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية التعامل السريع والحاسم مع قضايا الحبس الاحتياطي وسرعة إتمام إجراءات العفو والأفراج عن كل من يشملهم العفو.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر وبسرعة في تعديلات التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأحكام الحبس الاحتياطي لما له من أثر إيجابي في فتح المجال العام وتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية في قضايا الوطن.

السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الناجزة الإجراءات الجنائية

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