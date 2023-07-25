الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول المتهم بقتل صديقه فى الفيوم إلى مقر محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة

حبس
حبس

وصل اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات الفيوم، المتهم بقتل صديقه داخل كافيه ، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة محاكمته بالدائرة السابعة برئاسة المستشار اسامه عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، لجلسة النطق بالحكم في الاتهام الموجه له بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

وكانت قد أجلت محكمة جنايات الفيوم، محاكمة المتهم «عبد الرحمن. ر» في العقد الثاني من العمر، ومقيم قرية سنهور، في اتهامه بقتل صديقه طلال مصطفى بإطلاق الأعيرة النارية أثناء جلوسه على مقهى بوسط قرية سنهور، لجلسة 25 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف فبراير من العام المنصرم، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم بوردو إخطار من مستشفى سنورس العام، بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

 

وصول المتهم بقتل صديقه ثان جلسات المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

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