زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 6.0 درجة ضرب قبالة جزيرة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، ولم يكن هناك خطر لوقوع تسونامي.

وأضافت الوكالة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "مركز الزلزال كان في البحر على عمق 75 كيلومترًا (46.6 ميل) في المنطقة الشرقية من إندونيسيا، بالقرب من تيمور الشرقية".

وشعر بالزلزال بشكل ضعيف على الأرض في بعض المناطق في نوسا تينجارا الشرقية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، حسبما قالت الوكالة.