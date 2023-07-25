مصرع شخصين من مصابى حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

لقي شخصين من مصابي حادث طرق الإسكندرية الصحراوي مصرعهما أثناء محاولة إسعافهما بمستشفى اليوم الواحد، وأمرت النيابة العامة بإرسال الجثامين إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم لبيان سبب الوفاة.

وكان أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 120 بطريق مصر إسكندريه الصحراوي، حيث تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بالكيلو 120 بطريق مصر إسكندريه الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفي اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.