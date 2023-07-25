موقع إسبانى يرشح قائمة بأجمل مواقع للزيارة فى مصر

رشح موقع سياحي إسباني قائمة بأجمل مواقع للزيارة في مصر من أهرامات الجيزة إلى معابد الأقصر، واصفا إياها بأنها من أجمل دول العالم تقدم نسيجًا من العجائب التي ستجعلك تشعر بالذهول.

وقال موقع Mindful Travel الإسباني المتخصص في السياحة والسفر، من هذه المواقع:

معابد أبو سمبل

قال التقرير إن معبد أبو سمبل هو واحد من أكثر المعابد إثارة للإعجاب في مصر القديمة، ويعد معبد الشمس للملك رمسيس الثاني في أبو سمبل أحد أكثر المعابد إثارة للإعجاب في مصر القديمة، واجهته الضخمة المنحوتة في الصخور مذهلة حقًا.

وتم بناء هذا المعبد لتكريم الملك العظيم رمسيس الثاني، عند مدخل المعبد ، يقف أربعة تماثيل ضخمة للفرعون حراسة منحوتة في الجبل.

معبد الكرنك والأقصر

قال التقرير إن معابد الكرنك والأقصر من أكثر الأمثلة اللافتة للنظر للعمارة القديمة في العالم، فعلى مدار مئات السنين، واصل الفراعنة المتعاقبون توسيع مجمع المعابد الضخم بالفعل في الكرنك، مما جعله واحدًا من أكبر المعابد في العالم.

ومنطقة آمون رع هي الجزء الوحيد من مجمع الكرنك الذي يمكن للزوار الوصول إليه، ولا توجد زيارة لمصر دون رؤية المواقع القديمة التي بنيت فيها هذه المعابد.

وادي الملوك

وأشار التقرير إلى أنه تم العثور على وادي الملوك في الأقصر، وهي مدينة قديمة يبلغ عمرها 4000 عام تقريبًا، وهي من أفضل الأماكن للزيارة في مصر.

وتابع التقرير أن الوادي مليء بالمقابر التي تم بناؤها لإيواء مومياوات الفراعنة العظماء المحاطة بالتوابيت الملكية وهم ينتظرون عبورهم إلى الحياة الآخرة وكثيرا ما تزين القبور بشكل متقن، تعتبر مقبرتي سيتي الأول وأمنحتب الثاني وكذلك مقبرة الملك توت عنخ آمون من أشهر مواقع الدفن المصرية القديمة.

قناع الملم توت عنخ آمون

أشار التقرير إلى أن قبر توت عنخ آمون ، الذي اكتشفه هوارد كارتر بالكامل في عام 1922، يعتبر أحد أكثر الاكتشافات الأثرية إثارة على الإطلاق، فلقد مرت أكثر من 3300 عام منذ عهد توت عنخ آمون فرعون المملكة الحديثة.

وتمتعت العائلة المالكة المصرية بأسلوب حياة فخم طوال قرنين من الزمان في مصر كقوة عالمية.

ويعد المتحف المصري المشهور عالميًا في القاهرة موطنًا لقناع الملك توت عنخ آمون الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص والأشياء الرائعة الأخرى التي أخذها معه في الحياة الآخرة.

الإسكندرية

قال التقرير الإسباني تقع على الشاطئ الشمالي لمصر ويحدها البحر الأبيض المتوسط ​​الجميل، تأسست هذه المدينة المثيرة للاهتمام على يد الإسكندر الأكبر الأسطوري.

ينجذب المسافرون إلى الإسكندرية بسبب منارة فاروس التي كانت موجودة في السابق وكانت تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم

ستساعدك زيارة متحف الإسكندرية الوطني بلا شك في طريقك لفهم تاريخ الإسكندرية الثقافي وماضيها المثير للاهتمام ، حتى لو لم تكن قادرًا على رؤية هذا النصب التذكاري الرائع اليوم.

الغردقة وشرم الشيخ

تعد الغردقة، إلى جانب شرم الشيخ، الوجهة الشاطئية الأكثر شعبية في مصر، وتعد محطة أخيرة رائعة في جولة في المواقع التاريخية في البلاد بما في ذلك القاهرة وأسوان والأقصر وما وراءها.

قد يستمتع المصطافون بمجموعة واسعة من الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار واليخوت وصيد الأسماك في أعماق البحار والغوص والغطس، وذلك بفضل العديد من الفنادق في المنطقة والبنية التحتية المحسنة.