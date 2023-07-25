الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد معرض بورسعيد للكتاب، في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على فعالياته، وأجنحة العرض المختلفة.

وقدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الإثنين، مجموعة من العروض الفنية على مسرح المعرض، ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور، كما تم تقديم مجموعة من الورش المختلفة للأطفال.

وأشاد الجمهور بتنظيم المعرض، والكتب المعروضة في الأجنحة المختلفة، وبمبادرة «الثقافة والفن للجميع» بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تقدم مجموعة من الكتب في كافة المجالات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيها.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، وتنتهي هذه الدورة يوم 1 من أغسطس المقبل.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.

إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
معرض بورسعيد للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجمهور فرقة كورال أطفال بورسعيد بورسعيد

الأكثر قراءة

حازم إمام: أجواء العلمين رائعة وستكون مزارًا سياحيًا طوال السنة

محمود الليثى يكشف كواليس أغنية "سطلانة" فى صاحبة السعادة

باتيلى وصالح يتفقان على ضرورة معالجة القضايا العالقة لإجراء الانتخابات الليبية

وصول الغواصة النووية الأمريكية الثانية إلى سول وسط توترات مع كوريا الشمالية

أسبابها وتأثيرها.. عام آخر من الجفاف وحرائق الغابات

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من مالى لتسهيلهم عمل فاجنر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب