عميد كلية البحوث البيئية: عام 2024 سيشهد العديد من الظواهر المناخية

كشفت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، موعد انتهاء موجة الحرارة العالية، قائلة إن موجة القبة الحرارية من المتوقع أن تنتهي خلال أسبوع، لافتة إلى أنها على وشك الانتهاء.

وأضافت سمير، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، الإثنين، أن درجات الحرارة سوف تنخفض 5 درجات مئوية عقب انتهاء الموجة الحرارية، منوهة بأن زيادة فترات حدوث هذه الظواهر ارتفع بسبب التغيرات المناخية، وأصبحنا لا نتوقع عدد حدوثها.

2024 سيشهد العديد من الظواهر

وأوضحت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، أن الغازات الكربونية والاحتباس الحراري يساهمان في زيادة الظواهر المناخية، مؤكدة أن عام 2024 سيشهد العديد من الظواهر التي تسبب فيها تغير المناخ.