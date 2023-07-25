محافظ السويس يشهد فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة (صور)

شهد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة، للسباحة النسخة الثانية بالمدرسة العسكرية الرياضية.

حضر الفعاليات د.عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء محمد صفار نائب مدير الأمن والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هاني حسين قائد المدرسة العسكرية الرياضية.

فى بداية الفعالية قدم المحافظ التحية والتقدير لـ«أرواح شهدائنا الأبرار فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار».

فى كلمته، أكد صقر أن السويس هى رمز الشهداء والفداء والتضحية، مؤكدًا ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات من أجل الحفاظ على سلامة أرض مصر الغالية ومنهم الشهيد النقيب أحمد شوشة وغيرهم من الأبطال الذين ضحوا من أجل وطنهم.



وأعرب محافظ السويس عن فخره بتنشئة هذه الأجيال الجديدة على حب الرياضة وأيضًا سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة.

تضمنت فعاليات المهرجان أغنية الشهيد وعرض استعراض للسباحات الأربع "أنواع السباحات المختلفة فى حمام السباحة" وعرض الإنقاذ.

فى نهاية المهرجان، تم توزيع الهدايا التذكارية والكئوس والميداليات على الفائزين، وأعرب أولياء أمور المشاركين عن سعادتهم بالفعالية التي تسهم في ثقل مواهب أبنائهم الرياضية.

كما حضر العقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ وأحمد خشانة والنائب حافظ شوشة، والدكتور سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ وسيد الكرماوى وعفاف زهران أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأحزاب السياسية.

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة