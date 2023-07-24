احذر تشغيل التكييف مع بداية تحرك السيارة.. نصائح مهمة للوقاية من الحرائق

حذر اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية الأسبق، من ركن السيارات لفترة في الشمس، موجهًا نصائحه للمواطنين بضرورة ركن السيارات فى الجراج أو وضع شماسة على الزجاج الأمامي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على "سي بي سي"، إن غاز النيتروجين أفضل فى ملء إطارات السيارات، ويجب استبداله بدلا من الهواء العادي.

وواصل: "افتح النوافذ ولا تشغل التكييف مع بداية حركتك بالسيارة، ويجب صيانة أجهزة التكييف بالمنازل دوريًا، وهو أمر ضروري فى فترات ارتفاع درجات الحرارة".

وقدم عبدالقادر، عدة نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف تجنبًا لوقوع أى حرائق خلال فصل الصيف، وهى تجنب الاستخدام السيئ للأجهزة الكهربائية والمراوح والتكييفات لما قد ينتج عن وقوع حرائق، مشددًا على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة التكييفات، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدد طويلة.