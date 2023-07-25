أردوغان: مستعدون للمساهمة فى إنهاء الحرب فى أوكرانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة، الإثنين، ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إنه أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب.

وقال أردوغان: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال" وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".

أردوغان: سننظر في طلب السويد الانضمام للناتو في أكتوبر المقبل

وسبق وقال الرئيس التركي، إن برلمان بلاده سينظر في طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو عند عودته إلى العمل بعد العطلة الصيفية، أي في أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التركي: "عندما سيستأنف البرلمان عمله سنقوم بكل ما هو ضروري، وسينظر النواب في طلب السويد"، وأضاف أن "القرار النهائي يعود إلى النواب".

كما أكد أردوغان أن أنقرة مستعدة لحل أي قضايا عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن تركيا تحدثت بوضوح لستوكهولم عن توقعاتها في ما يخص "محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا".

حقيقة رشوة بايدن لأردوغان مقابل انضمام السويد إلى ناتو

وسبق ووصف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، التقارير المزعومة عن عرض أموال على أنقرة من صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق على عضوية السويد في ناتو بأنها تكهنات.



وقال يلماز: “تركيا دولة اختارت طريقها الخاص. نحن دولة تقوم بعملها بنفسها، وانتهت علاقتنا فيما يتعلق بديوننا لصندوق النقد الدولي. في فترة صعبة للغاية، واصلت بلادنا وستواصل عملها الناجح. وهذه ليست سوى تكهنات”.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الرئاسة التركية، إن التصريحات حول الوعد بتقديم أموال لتركيا مقابل عضوية السويد في "ناتو" معلومات مضللة، وأن أنقرة تبني سياستها وفقا لمصالحها الوطنية.