الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: مستعدون للمساهمة فى إنهاء الحرب فى أوكرانيا

أردوغان
أردوغان

قال  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة، الإثنين، ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إنه أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب.

 وقال أردوغان: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال" وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".

أردوغان: سننظر في طلب السويد الانضمام للناتو في أكتوبر المقبل

وسبق وقال  الرئيس التركي، إن برلمان بلاده سينظر في طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو عند عودته إلى العمل بعد العطلة الصيفية، أي في أكتوبر المقبل. 

وقال الرئيس التركي: "عندما سيستأنف البرلمان عمله سنقوم بكل ما هو ضروري، وسينظر النواب في طلب السويد"، وأضاف أن "القرار النهائي يعود إلى النواب".

كما  أكد أردوغان أن أنقرة مستعدة لحل أي قضايا عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن تركيا تحدثت بوضوح لستوكهولم عن توقعاتها في ما يخص "محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا". 

حقيقة رشوة بايدن لأردوغان مقابل انضمام السويد إلى ناتو

وسبق ووصف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، التقارير المزعومة عن عرض أموال على أنقرة من صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق على عضوية السويد في ناتو بأنها تكهنات.


وقال يلماز: “تركيا دولة اختارت طريقها الخاص. نحن دولة تقوم بعملها بنفسها، وانتهت علاقتنا فيما يتعلق بديوننا لصندوق النقد الدولي. في فترة صعبة للغاية، واصلت بلادنا وستواصل عملها الناجح. وهذه ليست سوى تكهنات”.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الرئاسة التركية، إن التصريحات حول الوعد بتقديم أموال لتركيا مقابل عضوية السويد في "ناتو" معلومات مضللة، وأن أنقرة تبني سياستها وفقا لمصالحها الوطنية.

أردوغان زيلينسكي انقرة الرئيس الأوكراني إنهاء الحرب

الأكثر قراءة

حازم إمام: أجواء العلمين رائعة وستكون مزارًا سياحيًا طوال السنة

محمود الليثى يكشف كواليس أغنية "سطلانة" فى صاحبة السعادة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

خبير علاقات دولية: إنشاء بنك مركزى الحل الأمثل للقضاء على أزمة الحبوب الغذائية الأوكرانية

باتيلى وصالح يتفقان على ضرورة معالجة القضايا العالقة لإجراء الانتخابات الليبية

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من مالى لتسهيلهم عمل فاجنر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب