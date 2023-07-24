البرلمان العربى: تكرار حرق المصحف إصرار على نشر الكراهية الدينية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قيام بعض المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في الدنمارك، مؤكدًا أن تكرار هذا الفعل الإجرامي المشين في أكثر من دولة أوروبية يمثل إصرارًا على نشر الكراهية الدينية.

وتابع "العسومي" منددًا بسلوك السلطات الرسمية في تلك الدول التي شهدت هذه الأفعال الإجرامية تحت علمها وحمايتها.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إصدار تشريع ملزم يجرم ازدراء الأديان والإساءة إلى المقدسات والمعتقدات الدينية، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان، فإنها تنتهك أبسط تلك المبادئ، وهي احترام حرية المعتقد والدين وعدم الإساءة إليه تحت أي مبرر.

كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة إصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الأفعال المشينة، التي تهدد السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة.