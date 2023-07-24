الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد اصطفاف المعدات المستخدمة لإدارة الأزمات (صور)

اصطفاف المعدات الفنية
اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات

شهدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركزى كفر الدوار وأبو حمص؛ لمتابعة جاهزية المعدات والاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمة.

يأتي ذلك فـي إطـار الإعـداد والتجهيـز لتنفيـذ التدريب العملي المشـترك لمجابهـة الأزمات والكوارث (صـقر 121) والمخطط تنفيذه بالمحافظـة خلال يومي 27 - 28 أغسطس 2023.

كما شهدت نائب محافظ البحيرة تنفيذ اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار والخاصة بالمنظومة، وعددها 61 مركبة ومعدة، تشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياة والنافورى وسيارات الكهرباء وعربات الإطفاء للتدخل السريع وذلك بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية.

وقامت بلبع بتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز أبو حمص والذي ضم عدد 82 مركبة ومعدة، وذلك فى إطار متابعة جاهزية كافة المعدات والاستعداد لمجابهة أي أزمات طارئة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، بالاستمرار فى متابعة جاهزية المعدات بعدد 15 مركزا بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من الاثنين 24 يوليو وحتى الخميس 3 أغسطس، للوقوف على مدى جاهزيتها بكافة مدن ومراكز المحافظة وإستعدادها للمشاركة فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121".

وخلال الاصطفاف اليوم، تابعت نائب محافظ البحيرة تجربة عملية لكل وحدة من تلك المعدات وتنفيذ نموذج محاكاة لسرعة استجابتها وتحركها، للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع المواقف الطارئة كما قامت بتفقد وفحص المعدات والتأكد من إتمام تجهيزاتها وتوافر أدوات التأمين والحماية والأمان بها.

ووجهت الشكر لكل المشاركين فى الاصطفاف لتفانيهم فى العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات.

أكدت بلبع أهمية استمرار تدريب مسئولي المركبات بالمراكز لرفع مستواهم في المهام التخصصية والفنية للمركبات والمعدات، مع استكمال تـراخيص المركبـات المنتهية وكـذا تـراخيص المركبـات المنضمة حديثًا واستكمال الإطار الاحتياطي وإصلاح أعطـال المركبـات الخاصـة بالـدورات (وقـود ـ ميـاة وغيرها) وكـذلك أعمـال الـدهان والسمكرة.

ووجهت بإعادة المرور بعد انتهاء أعمال دفع الكفاءة لتلافي الملاحظات والصلاحية الفنية وجاهزية المركبات المخطط اصطفافها في مشروع مجابهة الأزمات والكوارث.

شهد الاصطفاف كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص ووهدان السيد، مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة المعدات الفنية كفر الدوار الازمات والكوارث

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