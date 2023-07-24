الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقى أسرة مصطفى عسل بطل العالم فى الإسكواش (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الاثنين، والد ووالدة لاعب المنتخب المصري للإسكواش مصطفي عسل وبحضور الكابتن أمير وجيه بطل العالم مدربًا ولاعبًا.

واستعرض والد اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة "PSA" والأجهزة المعاونة للاعب التي تستهدف في الأساس إلى تحسين وتطوير أداء عسل وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات، ما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

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وهنأ وزير الرياضة اللاعب وأسرته علي الإنجاز الأخير الذي حققه اللاعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB والتي أعادت عسل إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة توقف، وأثنى صبحي على تحسن أداء اللاعب الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة .

وأكد وزير الشباب دعمه الكامل لعسل وجميع أبطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الإسكواش، وأن الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيون؛ للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الإسكواش.

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كما تواصل وزير الشباب مع الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش في حضور أسرة اللاعب، مؤكدًا أن جميع عناصر اللعبة ومؤسسات الدولة تدعم أبطالها على المستويات، وبما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، حيث أكد الكابتن كريم درويش بأن مساعدة الأبطال المصريين واجب وطني بفضل ما قدمته الدولة المصرية له من دعم علي مدار تاريخه في اللعبة، ودعم وزير الشباب والرياضة علي المستوي الشخصي له في الاتحاد الدولي للعبة.

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كما ثمن وزير الرياضة دور الاتحاد المصري للإسكواش فى دعمه للاعبيه وأبطاله والارتقاء بمستوياتهم، مؤكدًا دعم وزارة الشباب لبطولاته الدائمة التى ينظمها الـ(PSA) بمصر، مشددًا على تقديره ودعم الـ(PSA) لأبنائنا من اللاعبين المصريين المحترفين.

حضر اللقاء الدكتور عبدالأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

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اتحاد الدول أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأبطال الرياضيين الاتحاد الدولي للاسكواش الكابتن كريم درويش بطولة العالم

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