الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشيخ ممدوح عامر يعزى الإعلامى محمد الباز فى وفاة والده (صور)

جانب من العزاء
جانب من العزاء

وصل الشيخ ممدوح عامر، قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، مساء الاثنين، إلى قرية الزعاترة، التابعة لمركز الزرقاء بدمياط لتقديم واجب العزاء إلى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة تحرير جريدة "الدستور"؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة والده عبدالحفيظ الباز الذى توفى فجر اليوم.

وشيّع ظهر اليوم أهالى قرية الزعاترة بدمياط جثمان والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".

ونعى د.محمد الباز منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

تم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

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