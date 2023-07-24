الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبرى فواز: "المهندس حسن" فى "وبينا ميعاد" أكثر دور جسدته يشبه شخصيتى الحقيقية

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز إنّ أكثر دور جسده وشعر بأنه قريب من شخصيته هو "المهندس حسن" في مسلسل "وبينا ميعاد"، موضحًا: "هذا الدور يشبهني كثيرًا جدًا، وأنا أتعامل مع أبنائي بالطريقة ذاتها".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مسلسل وبينا ميعاد كان خارج سباق دراما، لكنه أحدث حالة رائعة للغاية، أحد المعجبين قابلني وقال لي أنت تربي أبناءنا معنا، وقال لي معجب آخر إنه اعتذر لأبنائه بسببي".

وتابع الفنان: "شباب كثر جدًا جذبهم المسلسل رغم أنهم لا يتابعون الأعمال الفنية العربية، وهذا مؤشر مهم جدًا بالنسبة لي، وقال لي بعض الآباء إن أبناءهم عرفوهم بهذا المسلسل، وهذا شيء يسعدني كثيرًا، أنا سعيد لأن المسلسل وصل إلى هذا الجيل، فقد وجد ملامحه ولغته المعبرة عنه". 

صبري فواز حسن مسلسل وبيننا الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري الطاهري

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