الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: درجات الحرارة القاسية تقتل سيدتين بولاية نيفادا الأمريكية

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت السلطات بولاية نيفادا، اليوم الإثنين، عن العثور على جثتي امرأتين فشلتا في العودة من نزهة بحديقة "فالي أوف فاير" الحكومية، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 114 فهرنهايت. 

وأوضحت وكالة "أسوشتيد برس"، أن السلطات نجحت في العثور على إثنين من المتنزهين مقتولين في حديقة حكومية بجنوب ولاية نيفادا، ولم تنشر شرطة ولاية نيفادا أي تفاصيل عن هوية المتنزهين أو سبب الوفاة المحتمل.

ومع ذلك، لا يزال الجزء الجنوبي من الولاية تحت تحذير من الحرارة المفرطة، وكانت درجة الحرارة المرتفعة يوم السبت 114 فهرنهايت (45 درجة مئوية).

وقالت شرطة الولاية، إنه عثر على امرأة ميتة على الطريق، بينما عثر على الجثة الأخرى في واد.

وتقع حديقة فالي أوف فاير الحكومية على بعد حوالي 65 ميلاً (105 كم) شمال شرق لاس فيجاس.

وشهدت الولايات المتحدة، حرارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعتاد في بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة.

درجة الحرارة القاسية نيفادا السلطات فشلت امراتان

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب