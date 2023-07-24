تقرير: درجات الحرارة القاسية تقتل سيدتين بولاية نيفادا الأمريكية

أعلنت السلطات بولاية نيفادا، اليوم الإثنين، عن العثور على جثتي امرأتين فشلتا في العودة من نزهة بحديقة "فالي أوف فاير" الحكومية، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 114 فهرنهايت.

وأوضحت وكالة "أسوشتيد برس"، أن السلطات نجحت في العثور على إثنين من المتنزهين مقتولين في حديقة حكومية بجنوب ولاية نيفادا، ولم تنشر شرطة ولاية نيفادا أي تفاصيل عن هوية المتنزهين أو سبب الوفاة المحتمل.

ومع ذلك، لا يزال الجزء الجنوبي من الولاية تحت تحذير من الحرارة المفرطة، وكانت درجة الحرارة المرتفعة يوم السبت 114 فهرنهايت (45 درجة مئوية).

وقالت شرطة الولاية، إنه عثر على امرأة ميتة على الطريق، بينما عثر على الجثة الأخرى في واد.

وتقع حديقة فالي أوف فاير الحكومية على بعد حوالي 65 ميلاً (105 كم) شمال شرق لاس فيجاس.

وشهدت الولايات المتحدة، حرارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعتاد في بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة.