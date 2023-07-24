ضمن الموجة 21.. حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل وأراضي الرى

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر، تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف والمجارى المائية، مع إحالة جميع المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع وعدم العودة إلى المخالفات.

الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة

يأتى ذلك في إطار الموجة 21 من الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، بهدف توفير الموارد المائية لكل القطاعات المستفيدة.

فى ذات الإطار، شنت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، الإثنين، حملات إزالة للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف، حيث تم تنفيذ 6 قرارات إزالة في البحيرة ومركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، للحد من المخالفات على شاطىء النيل وأملاك الدولة بمختلف المحافظات، والحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها.

سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لجميع التعديات على نهر النيل وأراضى الرى، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، وأيضًا بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات والقطاعات.