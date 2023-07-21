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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال.. رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023... زادت معدلات بحث آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية رياضة وعلوم للعام الدراسي الحالي، وفي انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، النتيجة النهائية للثانوية العامة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

إضافة إلى ذلك، زادت معدلات بحث آلاف الطلبة والطالبات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، وذلك عقب انتهاء الامتحان وأعمال التصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، مع إعلانها رسميًا من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

متى الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

كما زادت مؤشرات موعد الإعلان عن الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد تصحيح الامتحانات عبر التابلت المدرسي، وإعلان نسب النجاح في بعض المواد الدراسية عبر فيديو تم بثه من خلال مركز معلومات الوزراء، حيث من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية شهر يوليو الجاري أو بداية أغسطس المقبل لتخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

في السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني مخصص لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات من هنا 

 

الآن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

في النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جميع خطوات الاستعلام والحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك كالتالي:

أولًا الدخول على رابط إلكتروني بوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة من  هنا
ثانيًا إدخال رقم الجلوس بدكة.
ثالثاً الضغط على أيقونة إعلان نتيجة الثانوية العامة.
رابعًا ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من خلال الرابط السابق.
في الختام، ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات في الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية، الحصول على النتيجة النهائية من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

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