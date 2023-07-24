الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يضم مصطفى فتحى من التعاون

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

أعلن نادي بيراميدز استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أهم وأفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

ولعب مصطفى فتحي ٣١ مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل ٩ أهداف وصنع ٥، كما شارك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، سجل خلالها ٤ أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز أن النادي كان حريصا على الاحتفاظ بمصطفى فتحي في صفوف الفريق، خاصة أنه أحد أهم لاعبي الفريق والكل شاهد ما قدمه في الموسم الماضي، والنادي حريص على دعم صفوفه بأفضل اللاعب، خاصة في ظل التحضير لموسم جديد قوي للغاية، يشهد المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا وغيرها من البطولات المحلية التي يسعى النادي للتتويج بها جميعا.

بيراميدز مصطفى فتحي التعاون السعودي الميركاتو الصيفي الجاري بيراميدز يفعيل عقد مصطفى فتحي

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