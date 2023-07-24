كأس الملك.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية السعودية

مواجهات مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كلًا من النصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

وخاض الزمالك العديد من المواجهات مع الأندية السعودية يستعرضها «الكابتن» في التقرير التالي:

المواجهة الأولى للزمالك، أمام الأندية السعودية كانت أمام النصر في تصفيات البطولة العربية أبطال الكئوس عام 2000..

أقيمت المباراة في 27 أغسطس من نفس العام، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

المباراة الثانية للزمالك أمام أندية السعودية، كانت أمام الاتفاق في الدور نصف النهائى للبطولة العربية التي أقيمت في مصر عام 2003.

أقيمت المباراة في 18 يوليو 2003، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المواجهة الثالثة جمعت الزمالك مع الاتحاد السعودي في مباراة كأس الرئيس المصري عام 2003.

أقيمت المباراة بالقاهرة في 24 يوليو 2003، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي دوري أبطال العرب 2003-2004، خاض الزمالك ثلاث مواجهات أمام الهلال السعودي.

والتقي الزمالك مع الهلال في مباراتين بدور المجموعات، حيث حقق الهلال الفوز بهدفين نظيفين على أرضه، سجلهما سامي الجابر والإيفواري كانديا تراوري، ثم تعادل الفريقان بالقاهرة بهدف لكل منهما، وسجل حازم إمام للزمالك وجاتو سيسيه للهلال.

والتقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق أهداف الزمالك، بينما سجل محمد الشلهوب وأحمد الصويلح للهلال.

وفي دوري أبطال العرب موسم 2006-2007، التقي الزمالك في مواجهتين مع أهلي جدة بدور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الدور الأول بهدف دون رد قبل أن يتعادل الفريقان في الدور الثاني بهدف لمثله.

والتقى الزمالك مع الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي عام 2018، التي أقيمت في السادس من أكتوبر من نفس العام، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وسجل حمدي النقاز وكاسونجو كابونجو هدفي الزمالك، بينما سجل عمر خربين هدف الهلال.

وبعدها التقي الزمالك مع الهلال في مباراة كأس لوسيل التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة يوم العاشر من سبتمبر عام 2022.

انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.