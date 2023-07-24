الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى صبرى يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "كعبك عِلى"

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كعبك عِلي” الذي انتهى من تسجيلها الفترة الماضية.

وأوضح رامي صبري أنه سيتم طرح أغنية “كعبك عِلي"، الخميس المقبل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي صبري في أغنية “كعبك عِلي” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي جلال حمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.

وتعتبر أغنية “كعبك عِلي" هي ثاني أغنيات رامي صبري خلال موسم صيف 2023 بعد أغنية “ملك الفرفشة” التي طرحها خلال الأيام الماضية وكسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات، والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل، وتقول كلمات الأغنية: “يا ملكِ الفرفشة والروقان والنعنشة قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشة عمايلك مُدهشة معششة فى قلبي أعمل إيه؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت اخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام يا خاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا اتفضل شوف”.

ويحيي النجم رامي صبري بمشاركة النجمة روبي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة القادم 28 يوليو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلاته التي يتواجد فيها بين جمهوره العربي خلال الفترة الحالية.

 

النجم رامي صبري رامى صبرى كعب علي أغنية “كعبك علي يوتيوب كعبك ع لي

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