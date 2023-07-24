الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العالم علمين".. كريم أيمن: قمت بصناعة سيارة مائية مصرية خالصة

كريم أمين، صانع السيارة
كريم أمين، صانع السيارة

قالت هدير جميل، مراسلة دي إم سي، إن أجواء الطقس في العلمين الجديدة الآن أفضل بكثير من باقي محافظات مصر، نظراً لطبيعتها الساحرة.

العرض المصري الإماراتي 

وأكدت هدير جميل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن العرض العسكري الجوي المصري الإماراتي التي تم أمس مازال الحديث عنه مستمر بين المواطنين حتى الآن، حيث هناك انتشار مستمر لصور هذا الاحتفال الذي تم أمس على السوشيال ميديا بصورة كبيرة. 

وأضافت في حديثها، أن الشباب المصري يثبت للجميع كل يوم أن مصر تنمو بأبنائها، معبرة: "مهرجان العلمين أنتج لنا سيارة مائية من صنع شاب مصري لم يتجاوز عمره الـ31 عاما، وهذا المشروع عبارة عن سيارة تعوم في المياه، لذا يمكن القول إن هذا المنتج عالمي ولكن بصناعة مصرية 100%".

الصناعة المصرية الخالصة

وفي السياق ذاته قالت كريم أمين، صانع السيارة، إن السيارة المائية مناسبة للمواطنين الذين لديهم رهبة من المياه.

وتابع: نصدر الفكرة لأكثر من 125 دولة منهم دول الخليج وأمريكا السوق الأكبر لنا، المنتج صناعة يدوية مصرية خالصة، ومهرجان العلمين كان له الفضل في أنني أستطيع التسويق للمنتج، خاصة أن مهرجان العلمين له صدى واسع في الخارج.

هدير جميل دي ام سي السفيرة عزيزة مهرجان العلمين مراسلة دي إم سي السيارة المائية

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