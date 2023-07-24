رامى القليوبى: إفريقيا ملاذ آمن للمنتجات والتكنولوجيا والسلع الروسية

قال رامي القليوبي، أستاذ بكلية الاستشراق، إنه توجد علاقة قوية بين روسيا وجنوب إفريقيا في إطار تعاونهم في البريكس، مشيرًا إلى أنه قبل عدة أشهر أجريت تدريبات عسكرية مشتركة بينهما.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إفريقيا سوق استهلاكية تفتح أبوابها أمام روسيا، ولا تفرض أي عقوبات على المنتجات الروسية، لا سيما بعد تشغيل المنطقة الصناعية بمصر، فستصبح هذه الصناعات مصرية ولا تخضع لأي عقوبات.

روسيا تقلل من الاعتماد على الدولار واليورو

وتابع القليوبي أن إفريقيا هي ملاذ آمن للمنتجات والتكنولوجيا والسلع الروسية، والاستغناء عن الدولار واعتماد التعامل بالعملات الوطنية بين روسيا مصر، مؤكدًا أن المشكلة أنه ليست كل العملات مصنفة كاحتياط، وروسيا تقلل من الاعتماد على الدولار واليورو في مقابل الإيوان الصيني.