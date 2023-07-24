الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل زيارة طلاب الجامعة البريطانية لشركة حلوان للأسمدة

طلاب الجامعة البريطانية
طلاب الجامعة البريطانية

قامت إدارة كلا من التدريب والعلاقات العامة بشركة حلوان للأسمدة، إحدى شركات المشتركة مع وزارة قطاع الأعمال العام  بالتنسيق مع الاتحاد العربى للأسمدة (AFA) بتنظيم الزيارة العلمية لعدد ثلاثون (30) طالب وطالبة من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية – القاهرة.

تعرف الطلاب على المراحل المختلفة لعملية صناعة الأسمدة بداية من دخول المواد الخام وصولاً الى المنتج النهائى (اليوريا) مروراً بالمنتجات الوسيطة من امونيا ونيتروجين وما تستلزمة العملية الصناعية من خدمات ومرافق كما قام الطلبة بزيارة أقسام الشركة المختلفة من إنتاج وصيانة ومعامل وغير ذلك.

وأبدى الطلبة ومسئول الجامعة اعجابهم الشديد بهذة الزيارة العلمية وحجم الإستفادة العملية منها متمنيين تكرارها لهم وباقى طلبة الكلية.

من ناحية أخرى نظمت وحدة التوجيه والإرشاد المهنى بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الملتقى التوظيفى الثانى بهدف المساهمة فى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل سواء من طلاب المدينة أو الخريجين من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، بحضور عدد كبير من ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مصر.

الإتحاد العربى للأسمدة التكنولوجيا التكنولوجي التنسيق أكاديمي الجامعات المصرية الجامعات

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