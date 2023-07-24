نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع ارتفاع الحرارة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس، يعانى دائمًا أصحاب الامراض المزمنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، ففى هذه الأيام يكثر تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز 95% على المناطق السياحية بما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة ودرجة الحرارة المحسوسة على القاهرة اليوم 42 درجة مئوية.

بحسب ما أعلنته وزارة الصحة فإن الأمراض المزمنة كثيرة منها أمراض المفاصل، القلب، الجهاز التنفسي، السكر، السمنة، الصرع، السرطان، الربو، تليف الرئة، انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه فجميعها أمراض مزمنة يجب أن يتبع صاحبها النظام الغذائي السليم والحصول على الأدوية.

ويقدم “الدستور” عدة نصائح للتعامل بها أصحاب الأمراض المزمنة فى فصل الصيف.

يجب عليك فى فصل الصيف تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه على مدار اليوم لما بها من فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم، إضافة إلى المحافظة على النظام الغذائي عن طريق استهلاك الـ3 وجبات الرئيسية بانتظام وإذا أمكن يتم المتابعة مع طبيب تغذية علاجية حتى يعرف ما يحتاجه الجسم فى هذه الفترة، عليك أيضًا عدم الإكثار من شرب الشاي والقهوة لإنها تحبس السوائل بجسم الإنسان.

يجب على أصحاب الأمراض المزمنة عدم التهاون فى شرب المياه فيجب عليك دائمًا اصطحاب زجاجات مياه عند الخروج من المنزل، والحرص على شرب الماء في فترات متقاربة، بالاضافة إلى تجنب السير تحت أشعة الشمس مباشرة.

ويجب على أضحاب الامراض المزمنة إرتداء ملابش فضفاضة حتى يكون التأثير بدرجات الحرارة منخفض، إضافة إلى أنه يجب استخدام المياه الباردة عند الاستحمام والعمل على قياس الضغط والسكر بطريقة يومية حتى يمكن تنظيم الغذاء الصحى مع الأدوية التى تستخدم.