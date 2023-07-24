الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حذر منه الهلال الأحمر.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي

التهاب الكبد الوبائي
التهاب الكبد الوبائي

حذرت جمعية الهلال الأحمر المصري من مرض التهاب الكبد الوبائي وهو التهاب يصيب الكبد، ويتم الشفاء منه وممكن أن يتطور إلى تليف كبد أو سرطان في الكبد، كما أنها أعلنت عن خطر الإصابة بمرض الكبد الوبائى.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي بحسب موقع health الطبي.

أنواع التهاب الكبد الفيروسي:

وينقسم الفيروس لنوعين: التهاب الكبد الفيروسي أ، ذلك الذي ينتشر كفيروس للالتهاب من النوع أ عن طريق الماء أو الطعام الملوث ببراز شخص مصاب بالفيروس، وهذا يعرف بالانتقال الفموي البرازي ويعتبر ذلك النوع الأكثر شيوعًا وانتشارًا في البلدان التي لا تتبع أساسيات الرعاية الصحية، أو بين الأشخاص كثيري السفر إلى هذه البلدان.

أما التهاب الكبد الفيروسي ب فيكون انتشار هذا الفيروس عادة من خلال الدم أو سوائل الجسم الأخرى،  ويتمثل أعراضه في داء السكري من النوع الثاني، الإصابة بالوشوم أو ثقوب الجلد، التعرض لدماء أشخاص آخرين وسوائل جسدهم، والعلاقات الجنسية غير الآمنة.

أشياء تؤدي للإصابة بإلتهاب الكبد الوبائي:

تناول المشروبات الكحولية.

التعرض للإصابة بالسمنة.

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

 الإصابة بالوشوم أو ثقوب الجلد.

التعرض لدماء أشخاص آخرين وسوائل جسدهم.

العلاقات الجنسية غير الآمن.

عندما يتواجد تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد.

أعراض الإصابة بإلتهاب الكبد الوبائي:

تحول لون البول للداكن.

الشعور بألم في المعدة.

الإصابة باليرقان وتعتبر حالة تتميز باصفرار بياض العين، والجلد.

شحوب لون البراز.

حمى طفيفة.

الشعور بفقدان الشهية.

مشاركة الإبر الملوثة.

التعب والغثيان.

ألم بالمفاصل.

كيف يتم الكشف عن الوباء الكبدي:

-تحاليل الدم

-عن طريق الفحص البدني

-تحاليل وظائف الكبد

-الخزعة

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