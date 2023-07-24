الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 أضعاف راتبه.. تفاصيل عرض أهلى جدة لـ روى فيتوريا

فيتوريا مع حازم إمام
فيتوريا مع حازم إمام

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل عرض أهلي جدة السعودي مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال المصدر، لـ"الدستور":"العرض وصل رسميا للمدرب بقيمة 8 ملايين دولار في الموسم الواحد بما يعادل 800 ألف دولار في الشهر".

وتابع "فيتوريا وافق على عرض أهلي جدة، لكنه طلب من مسئولي النادي إنهاء المفاوضات مع الجبلاية".

وأضاف:"عقد فيتوريا يتضمن شرطا جزائيا مع اتحاد الكرة، لكن يتم تفعيله بعد بطولة أمم إفريقيا ولا يحق له فسخ التعاقد بأي قيمة مالية في الوقت الحالي".

وواصل: "أهلي جدة يحاول في الوقت الحالي إنهاء المفاوضات بشكل ودي مع اتحاد الكرة وفسخ التعاقد وديًا وسط رغبة فيتوريا في الرحيل"، مختتمًا كلامه بأن "عرض أهلي جدة لفيتوريا يصل لـ800 ألف دولار شهريًا في الوقت الذي يحصل فيه مع اتحاد الكرة على 200 ألف دولار".

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