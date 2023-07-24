الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشأت الديهى ينعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

نعى الإعلامي نشأت الديهي ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم الإعلامي نشأت الديهي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز "بوست" عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك" ينعي فيه والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

 

 

الاعلامي نشأت الديهي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة موقع التواصل الاجتماعي رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور عبر موقع التواصل الاجتماعي رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

إحالة دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت إلى هيئة مفوضى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب