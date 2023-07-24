نشأت الديهى ينعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

نعى الإعلامي نشأت الديهي ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم الإعلامي نشأت الديهي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز "بوست" عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك" ينعي فيه والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.