الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أودن للاستثمارات تعلن موعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج ورفع إيقاف التداول

البورصة
البورصة

قالت شركة أودن للاستثمارات المالية، إنه سيتم توزيع الأسهم الناتجة عن الإندماج مع شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية -مندمجة غير مقيدة- ورفع إيقاف التعال بالبورصة على أسهم الشركة الدامجة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنه عدد أسهم الشركة الدامجة بعد الإندماج يبلغ عددها 500 مليون سهم سيتم توزيعها بشكل تقريبي كما يلي:

- عدد 1 سهم من أسهم أودن للاستثمارات المالية (قبل الإندماج) = 1.17676 سهم تقريبا من أسهم شركة أودن للاستثمارات بعد الاندماج.


- عدد 1 سهم من أسهم أودن كابيتال (قبل الإندماج) = 0.28121 سهم تقريبًا من أسهم أودن للاستثمارات (بعد الاندماج).

ويشار إلى أن نهاية الحق في توزيع الأسهم الناتجة عن الإندماج انتهى باغلاق جلسة يوم الاثنين الموافق 17 يوليو الجاري.
 

بورصة مصر بورصة بالبورصة اليوم الاثنين توزيعها توزيع تنمية

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