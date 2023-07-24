"الزراعة": مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميًا والأولى إفريقيًا فى إنتاج البطاطس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن حجم إنتاجية مصر من البطاطس واحتلالها المرتبة الـ12 عالميا والأولى إفريقيا، وذلك بفضل المساحة المزروعة من ثلات عروات بلغت 560 ألف فدان تنتج 6.7 مليون طن.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، إن محصول البطاطس هو المحصول الغذائي الرابع على مستوى العالم بعد القمح والذرة والأرز، كما أنه من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر على مستوى الخضر، والثاني في المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وأوضح التقرير أن مصر تحتل المرتبة 12 عالميا في إنتاج البطاطس كما أنها الأولى على مستوى القارة الإفريقية، وذلك بفضل زيادة المساحة المزروعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات، ووصل حجم التصدير إلى 886 ألف طن على الرغم من فحص أكثر من مليون طن ضد العفن البني وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأشار التقرير إلى أهم العروات ومواعيد الزراعة، موضحًا أنه يتم الزراعة على 3 عروات رئيسية، هي: العروة الصيفي: يتم زراعتها خلال الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير بتقاوى مستوردة، ويستخدم الإنتاج في الاستخدام المحلي مع تصدير جزء بسيط منه، ولكن الكمية الأكبر تستخدم كتقاوى للعروات الأخرى، وتمثل المساحة من 28% إلى 30% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر، والعروة النيلي: وتمثل مساحتها 10% من إجمالي المساحة، ويتم زراعتها من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، والعروة الشتوي: وتمثل 60% من حجم المساحة المزروعة في مصر، كما أنها العروة الرئيسية.

وأوضح التقرير أن البطاطس تعتبر من أهم الأصناف المزروعة في مصر، وتنقسم أصنافها إلى أصناف المائدة، وهي تتميز بالحجم الكبير وتستخدم في السوق المحلية إضافة إلى بعض الدول العربية، وأصناف تصنيعية وهي التي تستخدم في صناعة الشيبسي والصوابع، وتتميز بأن درجة المادة الجافة بها أكثر من 20%، وأصناف تصديرية وهي التى تتوافق مع أذواق الدولة المستوردة لها، حيث إنه يتم التصدير إلى بعض الدول، على رأسها روسيا التي تستورد كميات كبيرة من البطاطس المصرية.