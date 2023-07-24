الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنتاج المحاصيل الزراعية من استزراع الأسطح في "علوم طنطا"

علوم طنطنا
علوم طنطنا

أعلن الدكتور طارق مصطفي، عميد كلية العلوم جامعة طنطا، إنتاج بعض المحاصيل الزراعية من مشروع "استزراع الأسطح - السماد العضوي"، وتعد هذه المشاريع ضمن المشاريع الإنتاجية، التي تقوم بتنفيذها نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد الكلية إن هذا يأتي في إطار تنفيذ مشروع إنتاج المحاصيل الزراعية ضمن المشاريع الإنتاجية "استزراع الأسطح - السماد العضوي"، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشرافه، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار عميد الكلية إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، مثل الفاصولياء والخضروات الورقية والفواكه. ويتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات حديثة، مثل استخدام الأسمدة العضوية، وزراعة المحاصيل في أسطح المباني، وذلك لتوفير المساحات الزراعية اللازمة للإنتاج.

وأثنى عميد الكلية على جهود فريق العمل المشارك في تنفيذ المشروع، والذي يضم نخبة من الأساتذة والمدرسين بالكلية، مؤكدًا الحرص الكامل للجامعة على دعم المشاريع الإنتاجية، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل.

ويهدف مشروع "استزراع الأسطح - السماد العضوي" إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل. ويتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات حديثة، مثل زراعة المحاصيل في أسطح المباني، واستخدام الأسمدة العضوية لتحسين التربة، والتي تتميز بأنها صديقة للبيئة وتساعد في الحفاظ على التربة الطبيعية.

ويعد المشروع إحدى العديد من المشاريع الإنتاجية التي تنفذها جامعة طنطا، والتي تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية والغذائية ذات الجودة العالية للمجتمع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية.

ويعتبر المشروع مثالاً للتعاون الوثيق بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، حيث يقوم فريق العمل المشارك في تنفيذ المشروع بتوظيف خبراتهم العلمية والعملية، لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع والتي تشمل تنمية الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية.

وتعكس هذه المشاريع التزام جامعة طنطا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والغذائي، كما تساهم في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية.

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