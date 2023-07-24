"360 ميدان طلعت حرب".. ندوة في بيت السناري الأثري الأربعاء

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "360 ميدان طلعت حرب"، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء 26 يوليو، في تمام السابعة مساًء.

ندوة "360 ميدان طلعت حرب"

ويقدم الندوة، الكاتب الصحفي عادل سيف، وتركز الفاعلية على استعراض تاريخ وأسرار ميدان طلعت حرب في شكل بانورامي، وذلك منذ بداية تخطيطه كأحد الميادين الهامة وحتى الآن.

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، علمًا بأن الدعوة عامة ومجانية.

سيرة القاهرة

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

عن بيت السناري

يرجع القصر الأثري الفخم إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798، مع مجيء الحملة الفرنسية، لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.