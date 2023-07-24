الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"360 ميدان طلعت حرب".. ندوة في بيت السناري الأثري الأربعاء

ندوة في بيت الساري
ندوة في بيت الساري بالقاهرة

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "360 ميدان طلعت حرب"، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء 26 يوليو، في تمام السابعة مساًء.

ندوة "360 ميدان طلعت حرب"

ويقدم الندوة، الكاتب الصحفي عادل سيف، وتركز الفاعلية على استعراض تاريخ وأسرار ميدان طلعت حرب في شكل بانورامي، وذلك منذ بداية تخطيطه كأحد الميادين الهامة وحتى الآن. 

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، علمًا بأن الدعوة عامة ومجانية.

سيرة القاهرة

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

عن بيت السناري

يرجع القصر الأثري الفخم إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798، مع مجيء الحملة الفرنسية، لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد.

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.

التاريخ والتراث مكتبة الاسكندرية سيرة القاهرة قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بيت السناري

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أقيمت فيها

الهلال السعودى يغرى مبابى بمليار يورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب