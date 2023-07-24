جامعة الجلالة: 300 منحة للمتميزين والقبول لا يقتصر على القادرين

قال د.محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة ليست مقتصرة على القادرين، مشيرًا إلى أن الطلبة المتفوقين وذوي القدرات الخاصة "مكانهم محفوظ".

أضاف الشناوي لـ"الدستور"، أن الجامعة تخصص 300 منحة لأوائل الثانوية العامة والمتفوقين رياضيًا وذوي الهمم، للتواجد ضمن صفوف طلبة وطالبات جامعة الجلالة.

وأوضح رئيس الجامعة أن كثيرين لديهم مفهوم مغلوط حول الجامعة باعتبارها جامعة خاصة، بل هى جامعة أهلية غير هادفة للربح وتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة أن أعداد الطلاب المقيدين بالجامعة فاق توقعات فريق العمل، حيث تجاوز عددهم 5 آلاف طالب خلال 3 سنوات، فقط، من بدء الدراسة في 2020 وبعد أقل من 3 سنوات لدى الجامعة أكثر من 5 آلاف طالب يدرسون في 14 مجالاً دراسيًا يضم 37 برنامجًا تعليميًا.

وكشف رئيس الجامعة أن الادارة توقعت أن يصل عدد الطلاب إلى 7500 طالب بعد 7 سنوات من الدراسة، والآن، أصبح عدد الطلاب قريب من المستهدف مع بدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن الجامعة لا تهتم بعدد الطلاب فقط، بل بالكيف وكيفية ربط الطلاب وأعدادهم لسوق العمل، لذلك تعتمد الجامعة على نوعية برامج دراسية متميزة.

كما تتميز الجامعة بطرق التدريس القائمة على التعلم بالتجربة، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للطلاب للالتحاق بسوق العمل عن طريق تمهيدهم لنظام "بارت تايم" حيث يعمل عدد من الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة داخل الجامعة ويتلقون مقابل مادي عن عملهم.