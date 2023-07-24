الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يتفقد تجهيزات مركز "سيطرة الطوارئ" بالفيوم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم

تفقّد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تمهيداً لافتتاحه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ود.محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وقيادات الوزارة والمحافظة، وحسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

وأشار "آمنة" إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من كافة المراكز المستهدف إنشاؤها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وقال محافظ الفيوم إنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية وتجهيز مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتأثيثه تمهيداً لدخوله حيز الخدمة في أسرع وقت، لافتاً إلى زيارة وفد من سلاح الإشارة للمركز لإنهاء جميع التجهيزات.

ويهدف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

كما يعمل المركز على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
IMG-20230724-WA0038
IMG-20230724-WA0038
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم
تمهيدا لافتتاحه قريبا وزير التنمية المحلية محافظ الفيوم يتفقدان التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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