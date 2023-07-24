12 معتقلًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تطورات الاحتجاجات أمام البرلمان الإسرائيلى

تحدثت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، عن آخر التطورات أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وقالت أبوشمسية إن عدد المعتقلين من المتظاهرين الإسرائيليين وصل إلى 12 حالة اعتقال أمام الكنيست نفذتها الشرطة الإسرائيلية، بجانب استخدام خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم وإبعادهم عن محور الطرق الرئيسية التي قد تصل إلى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست».

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: أصيب عشرات المتظاهرين الإسرائيليين باحتجاجات الكنيست نتيجة استخدام خراطيم المياه، عدا عن ذلك محاولة سحب بعض اللافتات والأعلام التي تحمل شعارات ضد الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابعت أن أعداد المتظاهرين في تزايد كبير مقارنة بالأمس، ولكنهم يأتون سيرا على الأقدام بسبب الفروض الأمنية التي فرضتها قوات الشرطة الإسرائيلية من إغلاقات للطرق، بالإضافة إلى وجود الخيالة وقوات من الوحدات الخاصة من الجيش الإسرائيلي أيضًا.