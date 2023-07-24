بسبب الموجة الحارة.. أزمة فواتير الكهرباء تتفاقم في الولايات المتحدة

رغم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، في الولايات المتحدة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة أدت لزيادة في استهلاك الكهرباء وارتفاع فواتير المرافق المنزلية للعديد من الأسر.

وبحسب تقارير أمريكية، فإن برامج مساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض تكافح من أجل تغطية تكاليف الطاقة الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف.

ضغط كبير على شبكات الكهرباء

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية،تقريرًا قالت فيه إن ولاية تكساس، التي تشهد موجة حرارة قياسية لأكثر من شهر، تعمل فيها مكيفات الهواء بكامل طاقتها، ما يرفع تكاليف توليد الكهرباء التي غالبًا ما تنتقل إلى العملاء.

وشهد مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، الذي يدير شبكة المرافق في الولاية، ارتفاعًا في الطلب يكسر سجلات الحمل القصوى للنظام 10 مرات خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وبلغ ذروته عند حوالي 83000 جيجاوات يوم الثلاثاء.

وقال بوبي ديك، المدير التنفيذي لمجلس المجتمع بجنوب وسط تكساس: "نشعر بالحرارة كل صيف، أعتقد أن ما كان مختلفًا نوعًا ما هذا العام هو أنه كان أكثر سخونة في وقت سابق."

وتابع “ديك” أن المجموعة وزعت حوالي 2180 دولارًا لكل أسرة لمساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض على تغطية تكاليف الطاقة هذه السنة المالية، وهذا أكثر من ضعف متوسطه البالغ 969 دولارًا تقريبًا في عام 2021، على الرغم من أن الارتفاع جاء بعد أن شددت الدولة معايير المساعدة الخاصة بها، حيث قدمت مدفوعات أكبر لأشد سكان تكساس احتياجًا.

وساعد الشتاء المعتدل في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة على تعزيز إمدادات هذا العام من الغاز الطبيعي، الذي انخفضت أسعاره بنحو 60% منذ الصيف الماضي، لكن الطلب المرتفع على الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، والقدرة المحدودة لمصادر الطاقة المتجددة على سد الفجوة، أضعف هذه المدخرات.

قال محمد حمداوي، نائب رئيس مصادر الطاقة المتجددة والطاقة في شركة الأبحاث ريستاد إنرجي، إن هذا يرجع جزئيًا إلى أن موجات الحرارة التي غالبًا ما تخلق أجواءً ثابتة تحد من كمية الطاقة التي يمكن أن تساهم بها توربينات الرياح في الشبكة، وعادةً ما تكون الطاقة الشمسية أقل فاعلية في ظل الحرارة الشديدة، وحتى عندما تغرب الشمس، يظل المواطنين بحاجة إلى تشغيل مكيفات الهواء، لأن درجة الحرارة لا تزال مرتفعة.

بينما قال مارك وولف، المدير التنفيذي لجمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية، التي تمثل مديري الولايات الذين يديرون المساعدات الفيدرالية لتكاليف الطاقة المنزلية، "هذه مشكلة اقتصادية جديدة حقًا".