بسبب حرائق الغابات.. عملاق التأمين الأمريكي يتوقف عن العمل في كاليفورنيا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شركة “ستيت فارم” عملاق التأمين الأمريكي، ستتوقف عن تقديم خدمات التأمين على السيارات والمنازل وبيع بوليصات التأمين على المنازل الجديدة في كاليفورنيا، بسبب مخاطر حرائق الغابات والتضخم في تكاليف البناء.

توقف أكبر شركة تأمين أمريكية عن العمل في كاليفورنيا

وتابعت الصحيفة أنه اعتبارًا من يوم السبت، لن تقبل الشركة طلبات التأمين الخاصة بالتأمين على ممتلكات الأعمال والخطوط الشخصية والتأمين ضد الحوادث لكن ستستمر الشركة في قبول المتقدمين للتأمين على السيارات.

وقالت الشركة في بيان: "اتخذت الشركة هذا القرار بسبب الزيادات التاريخية في تكاليف البناء التي فاقت التضخم والتعرض للكوارث المتزايدة بسرعة، وصعوبة سوق إعادة التأمين".

وتابعت الشركة في بيانها: “نحن نتعامل بجدية مع مسؤوليتنا لإدارة المخاطر، ونقدر إدارة الحاكم والمشرعين وإدارة التأمين في كاليفورنيا (CDI) لجهودهم في التخفيف من خسائر الحرائق الهائلة، ونتعهد بالعمل بشكل بناء مع CDI وواضعي السياسات للمساعدة في بناء قدرة السوق في كاليفورنيا، ومع ذلك، من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات الآن لتحسين القوة المالية للشركة ".

وأشارت الشركة إلى أن العملاء الحاليين للشركة لن يتأثروا بالقرار، وقال متحدث باسم وزارة التأمين في كاليفورنيا أن الوزارة تعمل على حماية مالكي المنازل.

قال المتحدث: "العوامل التي تدفع الشركة لاتخاذ القرار خارجة عن إرادتنا، بما في ذلك تغير المناخ، وتكاليف إعادة التأمين التي تؤثر على صناعة التأمين بأكملها والتضخم العالمي".

وأوضحت الصحيفة أن شركة "ستيت فارم" ليست شركة التأمين الوحيدة التي تعطل التغطية ضد حرائق الغابات، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة “أمريكان إنترناشونال جروب”، وهي شركة تأمين متعددة الجنسيات، أخطرت الآلاف من مالكي المنازل في كاليفورنيا العام الماضي بأن بوالصهم لن يتم تجديدها.

وتابعت أن أحدث بيان صادر عن عملاق التأمين الأمريكي، يأتي بعد سلسلة حرائق غابات في كاليفورنيا العام الماضي، ففي حين أن حرائق الغابات ليست نادرة في الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة، فقد أدت أزمة المناخ إلى تفاقم المشكلة ، خاصة في كاليفورنيا.

شهدت ولاية كاليفورنيا 7490 حريقًا في 2022، بزيادة عن العام السابق، وفقًا لبيانات من حكومة كاليفورنيا، حيث أفادت شبكة إن بي سي نيوز أن حريقًا هائلًا في شمال كاليفورنيا دمر 100 منزل ومباني أخرى.