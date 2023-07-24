نيابة عن الوزير..
قيادات "الأوقاف" بدمياط يقدمون واجب العزاء فى والد الإعلامى محمد الباز (صور)
قدم الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، ووفد من قيادات الدعوة والأئمة في محافظة دمياط، العزاء للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في وفاة المغفور له بإذن الله والده.
حيث كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد سلامة، بتقديم العزاء للإعلامي الدكتور محمد الباز، في مسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.
وتقام مراسم العزاء يوم الخميس القادم الموافق ٢٧يوليو، عقب صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم.