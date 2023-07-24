تريزيجيه يكشف عن دوره مع طرابزون سبور في الموسم الجديد

تحدث نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، عن طموحاته رفقة ناديه في الموسم الجديد 2023-2024.

وكان محمود تريزيجيه، صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022 الماضي.

ويتواجد فريق طرابزون سبور حاليًا في سلوفينيا، خلال معسكره التحضيري لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

تريزيجيه يتحدث عن طموحاته مع طرابزون سبور في الموسم الجديد

ونشرت شبكة "Pusula" التركية، تصريحات تريزيجيه، قائلًا: "الموسم الماضي كان جيدًا، ولكنني آمل أن يكون القادم أفضل من السابق".

وأضاف: "أشعر بالسعادة والراحة هنا مع طرابزون سبور، يبذل الجميع مجهودًا كبيرًا خلال فترة الإعداد، لتحقيق نتائج جيدة وإسعاد الجماهير".

وعن إصابة زميله ميسلاف أورسيتش، قال تريزيجيه: "إنه لاعب جيد ومميز، وإصابته تجعلنا نشعر بالحزن جميعًا، آمل أن يتعافى سريعًا وألا تكون إصابته خطيرة".

محمود حسن تريزيجيه

وعن طموحاته ودوره في الموسم الجديد مع طرابزون سبور، أجاب تريزيجيه: "بالنسبة لي، أحاول بذل أفضل في الموسم الجديد، ومساعدة زملائي بالفريق".

وواصل: "العديد من اللاعبين يحلمون باللعب هنا، لذلك علينا التركيز على أدائنا وليس المنافسين فقط".

وعن مدربه نيناد بيليا، المدير الفني الجديد لفريق طرابزون سبور، قال تريزيجيه: "آمل أن يتأقلم اللاعبون على أسلوبه مثلما حدث مع المدرب السابق عبد الله أفجي".

واختتم تريزيجيه تصريحاته، قائلًا: "نستغل قوة جماهيرنا في تحقيق نتائج جيدة، وسنحاول حصد أكبر قدر ممكن من الألقاب".