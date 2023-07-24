الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك ينتظر 700 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن انتظار النادي وصول ما يقرب من 700 ألف دولار من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن المبلغ خاص بمشاركات الزمالك في بطولة إفريقيا في النسخة الماضية وقيمة مستحقات الفريق.

وأوضح المصدر أن الزمالك اتفق مع اتحاد الكرة على تحويل أي مستحقات خاصة بالنادي على حساب اتحاد الكرة بسبب الحجز على رصيد النادي.

وتابع: "اتحاد الكرة سيحصل على جزء من مستحقاته الخاصة من أي مستحقات قادمة للزمالك من الخارج".

وشدد المصدر على أن الزمالك سيستغل هذا المبلغ في إنهاء بعض الالتزامات المالية على النادي وسط تواجد عدد من القضايا الخارجية على الزمالك.

وأصبح الزمالك مطالبًا بدفع مبلغ مليون و400 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وما يقترب من 150 ألف دولار لأتشامبونج، بجانب بعض القضايا الأخرى. 

الزمالك نادي الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة افريقيا اتحاد الكرة

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