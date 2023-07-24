الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: قبول 4750 طالبا وطالبة بتنسيق رياض الأطفال

إعلان تنسيق رياض
إعلان تنسيق رياض الاطفال

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن قبول 4750 طالب وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال  kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسى 2023/2024 بنطاق المحافظة وفقاً للضوابط و الاشتراطات المنظمة ، و ذلك من إجمالى عدد طلاب متقدمين 9418 طالب عبر موقع التنسيق الإلكترونى للمدارس الرسمية و  المتميزة للغات للمحافظة. 


و أشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم زيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية و المتميزة للغات لهذا العام ليصبح 96 فصل دراسى بمدارس المحافظة بواقع 13 فصل زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين  إستجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمى ، و أكد المحافظ على أننا مستمرون في وضع و تنفيذ خطط مستقبلية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز و المدن و خاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة و ذالك. لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.
هذا وللحصول على نتيجة المدارس التجريبية بمحافظة المنوفية  الدخول على الرابط التالى http://monufiaportal.com/StudNatega.aspx
 

و قد أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى  إهتماماً بالغاً بقطاع التعليم و تقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء و التنمية ، مشيراً إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة و العمل علي تحسين جودة التعليم و الاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة و إتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع و الابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.

استجابة لمطالب أبو ليمون إجمالي استيعابية استفاد ارتقاء استجاب البناء و التنمية

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