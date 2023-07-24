الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، و أيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، و هاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، رئيس اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن. 

وعقب الافتتاح، تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور، المقام على مساحة 375 متر مربع، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وناقشا موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد.

كما تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي

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