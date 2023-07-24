خبير استراتيجي لـ"الدستور": أوكرانيا تسعى لتوجيه ضربة معنوية ورسالة للداخل الروسي

في إطار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، ومع بدء الهجوم المضاد الأوكراني منذ فترة، وجهت القوات الأوكرانية اليوم الإثنين، هجومًا على جسر كيرتش الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية ما سبب خسائر بالغة لروسيا.

وفي هذا الإطار، قال أحمد السيد، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هذا الجسر يمثل أحد أهم إنجازات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يعتبر الجسر الأطول في أوروبا.

ولفت “السيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الهجمات على أنها تمثل سعيا من كييف لتوسيع نطاق المعركة في ظلال الهجوم المضاد وذلك من خلال زيادة الضغط على الخطوط الروسية في عِدة جبهات.

وأضاف أنه من ناحية أخرى تسعى كييف لتوجيه ضربة معنوية ورسالة للداخل الروسي، والتوغل بشكل أكبر في معادلة نقل المعركة إلى الأراضي الروسية والتي باتت تشمل الوصول بالعمليات الجوية المسيرة إلى العاصمة موسكو والمقاطعات الروسية على الحدود.

وأوضح “السيد” أن أوكرانيا تعمل على استغلال التوتر بين القيادة الروسية ومجموعة فاجنر، لمحاولة تحقيق أكبر قدر من الانتصارات، قبل ان يعود الرئيس بوتين ويقوم بلملمه أوراقه مرة أخرى.

وتابع الخبير الاستراتيجي: "أما فيما يتعلق بروسيا، وردا على هذه الهجمات، فمن المتوقع ان تكثف موسكو من هجماتها وقصفها على الأراضي الأوكرانية خلال الفترة القادمة".

الدفاع الروسية: صد هجوم 17 مسيرة أوكرانية علي أهداف في القرم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إنه تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت ثلاث طائرات مسيرة، واصفة الهجوم بأنه هجوم إرهابي فاشل.

وتابعت الدفاع الروسية "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".