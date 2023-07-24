الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطن فى مشاجرة بالأميرية لـ 9 أغسطس

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات الأميرية تأجيل أولى جلسات محاكمة شاب لجلسة 9 أغسطس بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله الى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

جنايات الأميرية ت محاكمة شاب

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