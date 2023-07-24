الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تشيد ببرنامج الأكاديمية الوطنية لتدريب المرأة 

مدير الاكاديمية الوطنية
مدير الاكاديمية الوطنية للتدريب

أشادت رانيا هدية المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” ومركزه في مصر، ببرنامج  الأكاديمية الوطنية لتدريب المرأة، قائلة: هو برنامج مهم جدا، ورسالة قوية أن الدولة المصرية مهتمة بالفعل بالمرأة وتساعدها للوصول إلى مراكز قيادية والمشاركة في سوق العمل.

 

وأضافت في تصريحات لها على هامش اللقاء، أنه يعد رسالة مهمة للمرأة يعطي لهل الفرصة للمشاركة في البرنامج ويعد أيضا رسالة  قوية لتمكين المرأة للوصول لمراكز قيادية.

 

وانطلق اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب،، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب. 


وشارك في اليوم الأول للمقابلات الشخصية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا هدايا، مدير برنامج القطري للبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UNhabitat، والدكتورة لميس  نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية و رئيس لجنة في اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة.

 

ويأتي برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.


 

رانيا هدية المدير الإقليمي مكتب الأمم المتحدة الأكاديمية الوطنية مراكز قيادية

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