الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجار نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وجار اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة بني سويف بحوالي 5 كيلو اتجاه محافظة المنيا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين. 

وجار تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التوجيه لإدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث عقب الانتهاء من نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب ميكروباص بني سويف سيارات الإسعاف محافظة المنيا

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