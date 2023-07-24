حصاد أسبوع التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية بمراكز الطاقة الذرية

في إطار حصاد الأسبوع الأول من برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بموقعي مدينة نصر وانشاص، والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر، تم رصد الأنشطة التدريبية بجميع مراكز ومشروعات الهيئة لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي.

ففي مركز البحوث النووية بانشاص تم استقبال عدد 160 طالباً حيث تم توزيعهم على على قسم البحوث النباتية، قسم التطبيقات البيولوجية، قسم الأراضي والمياه، قسم الفلزات، قسم البلازما والاندماج النووي وقسم الهندسة والأجهزة العلمية وقد شمل التدريب محاضرات نظرية وتدريب عملي في مجالات عمل كل قسم. حيث شمل التدريب العملي في مشروع المزارع التجريبية على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الري والزراعة الذكية، وفي قسم الهندسة والأجهزة العلمية تم التدريب العملي على كيفية معايرة أجهزة القياسات الإشعاعية والأجهزة الالكترونية .

وفي انشاص أيضاً أستقبل مركز المعامل الحارة عدد 100 طالباً حيث شملت المحاضرات التعريف بالمركز والنشاط الاشعاعي وفوائده، القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الإشعاع، انتاج النظائر المشعة، دورة الوقود النووي، ترقيم المركبات العضوية باستخدام النظائر المشعة، طرق إزالة التلوث وكذلك تعريف وتصنيف النفايات المشعة بجميع أشكالها.

أما مشروع السيكلترون بأنشاص فقد استقبل عدد 50 طالباً وقد شمل التدريب المحاضرات النظرية على التعريف بالسيكلترون وأنظمة تشغيله واستخداماته، الكيمياء الإشعاعية وطرق إنتاج النظائر المشعة، مقارنة بين السيكلترون والمفاعل في إنتاج النظائر، انواع السيكلترونات، اعتبارات الوقاية الإشعاعية، كما تم التدريب العملي بمعمل البلازما واستخدام أجهزة الوقاية الإشعاعية.

واستقبل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بانشاص عدد 15 طالب حيث تم التعريف بمشروع المفاعل وأنشطته في مجالات البحوث النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية لأغراض الفحص والعلاج.

كما استقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عدد 85 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام الكيمياء الإشعاعية، الأمان النووي والطوارئ الإشعاعية وقسم المنتجات الطبيعية، حيث شملت المحاضرات النظرية تاريخ الطاقة النووية واستخداماتها، أنواع مصادر الطاقة، أنواع المفاعلات ودورة الوقود النووي، الأنظمة الكهربائية، والميكانيكية والالكترونية بالمنشآت النووية والإشعاعية، التشغيل والصيانة ، كما شملت المحاضرات بقسم المنتجات الطبيعية على الكيمياء الحيوية، الهندسة الورائية، زراعة الأنسجة، فسيولوجيا النبات، كما تم زيارة المعجل الالكتروني الذي يستخدم في أغراض البحوث بالإضافة إلى أغراض التشعيع للمنتجات وكذلك معرض التطبيقات البحثية بالمركز .

وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 40 طالباً حيث شمل البرنامج التدريبى المحاضرات في المجالات الآتية: الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، دورة الوقود النووي، الإطار التنظيمي للأنشطة النووية والإشعاعية، الإنشطار النووي وأهميته، المواد الهندسية المستخدمة في المفاعلات، مبادئ الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية.

وقد شمل التدريب العملي التعرف على انشطة المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج بأن المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالب من حوالي 16 جامعة وتشمل جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس، حلوان، الزقازيق، المنوفية، دمنهور، الإسكندرية، بورسعيد، الملك سلمان والذي تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر.

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن المجموعة الأولى من الطلبة ستستمر هذا الأسبوع في تكملة التدريب الصيفي في جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها.

كما صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة على مستوى إدارتها وجميع مراكزها تتابع تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للتحقق من تنفيذه وتحقيق الهدف الرئيسي منه لإعطاء الأمل لجيل الشباب وتأهيلهم للعمل في البرنامج النووي المصري.