الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن السينمائية تنعى والد الإعلامى محمد الباز

والد الإعلامي الدكتور
والد الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الإدارة والتحرير

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت النقابة في بيان لها، «الأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز المحترم رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادتكم، وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان».

وكان الدكتور محمد الباز قد أعلن عن وفاة والده فجر اليوم الإثنين، ونشر لوالده صورة وكتب عليها قائلاً: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي".
 

نقابة المهن السينمائية المهن السينمائية المخرج مسعد فودة مسعد فودة الدكتور محمد الباز

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