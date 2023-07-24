الكرملين: وجود متفجرات على سفينة أوكرانية يشير لوجود خطر على القرم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن وجود آثار المتفجرات على متن سفينة أوكرانية محملة بالحبوب يشير إلى وجود خطر على جسر القرم، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من اليوم، بالعثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن جافة كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش.

وأعلن مكتب الإحصاء المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" أن هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا.

وتابع “بيسكوف”: "يتطلب ضمان أمن جسر القرم إجراءات أكثر دقة، وأنشطة تحقق تقوم بها أجهزتنا المختصة، وبالفعل فإن الآثار المكتشفة للمتفجرات تشير إلى وجود خطر، وهذا يتطلب مستوى ثابتًا من اليقظة المتزايدة".

الدفاع الروسية تصد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت ثلاث طائرات مسيرة، واصفة الهجوم بأنه هجوم إرهابي فاشل.

وتابعت الدفاع الروسية: "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".