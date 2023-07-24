الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: وجود متفجرات على سفينة أوكرانية يشير لوجود خطر على القرم

الكرملين
الكرملين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن وجود آثار المتفجرات على متن سفينة أوكرانية محملة بالحبوب يشير إلى وجود خطر على جسر القرم، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من اليوم، بالعثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن جافة كانت تبحر من تركيا إلى روسيا عبر مضيق كيرتش.

وأعلن مكتب الإحصاء المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" أن هذه الظروف قد تشير إلى إمكانية استخدام سفينة مدنية أجنبية لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا.

وتابع “بيسكوف”: "يتطلب ضمان أمن جسر القرم إجراءات أكثر دقة، وأنشطة تحقق تقوم بها أجهزتنا المختصة، وبالفعل فإن الآثار المكتشفة للمتفجرات تشير إلى وجود خطر، وهذا يتطلب مستوى ثابتًا من اليقظة المتزايدة".

الدفاع الروسية تصد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت ثلاث طائرات مسيرة، واصفة الهجوم بأنه هجوم إرهابي فاشل.

وتابعت الدفاع الروسية: "نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات".

الكرملين المتفجرات جسر القرم سفينة أوكرانية تركيا روسيا

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)