الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقليوبية

اندلع حريق بمصنع أخشاب وموبيليا كائن بالمنطقة الصناعية بالحي 7 بمدينة العبور، بمنطقة شركة أولاد مخلوف، وتجري السيطرة على النيران وإخمادها دون أن تمتد للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع موبيليا أخشاب بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وجار السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.